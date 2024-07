L'investitura di Vlahovic e i numeri ancora da scegliere: Kean vuole mettersi alle spalle la Juve

La prima esigenza per Moise Kean: mettersi alle spalle la Juve e in particolare l'ultima stagione, lo sottolinea il Corriere Fiorentino. La storia nel club che l'ha lanciato nel professionismo, nonostante le incredibili premesse di qualche anno fa, non è andata come sperato e ora c'è quella con la Fiorentina da aprire.

A consigliarlo ci ha pensato anche un ex viola come Dusan Vlahovic, suo compagno da un paio d'anni ma da cui non potrà ereditare il numero 9, in possesso di Beltran. Nessuna scommessa neanche sul numero di gol e un low profile comprensibile dopo una stagione all'asciutto sotto porta.