Su La Gazzetta dello Sport, spazio viola pagina 22: “Viola, ma i gol? Nzola e Belotti male. Beltran è arretrato. Ora tocca a Italiano” e in sommario: “Che fatica nel post Vlahovic. Il tecnico aspetta Nico per rivitalizzare l'attacco”. In taglio basso: "Oggi la ripresa degli allenamenti. Da valutare Bonaventura".