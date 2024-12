Una vittoria sofferta, ma pur sempre vittoria. Contro il Cagliari la Fiorentina ha fatto nuovamente centro. Il giornalista de La Nazione, Benedetto Ferrara, commenta sul proprio giornale l'ottavo successo di fila ottenuto dai viola.

I meriti di Ranieri e Comuzzo

“Si dice sempre che quando sai difenderti è merito di tutti - scrive Ferrara - Però sarebbe ingiusto non sottolineare la prova dei due centrali difensivi, perché sia Ranieri che Comuzzo hanno giocato una partita granitica, anticipando quasi sempre gli avversari e vincendo tutti i duelli aerei”.

Il pragmatismo di Palladino

E poi: “Il pragmatismo di Palladino ha le sue regole, umiltà sacrificio, spinto di gruppo. Fattori decisivi in partite come queste, e in fasi in cui magari la brillantezza non è al top. La Fiorentina è una squadra vera. Questa è una certezza”.