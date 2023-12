L'Empoli trova il pari con un autogol assurdo dopo una papera di Berisha: Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è da poco conclusa la partita Empoli e Lecce, in programma alle 18.30 allo stadio Castellani. Dopo un primo tempo a reti bianche, nella ripresa i giallorossi sono passati in vantaggio grazie a un tiro dalla distanza di Banda che è passato tra le gambe di Berisha per la più classica delle papere. La gioia della squadra di D'Aversa è durata però pochissimo, perché al 71' l'Empoli ha pareggiato sfruttando il clamoroso autogol di Rafia sul cross di Cambiaghi.

Risultato finale di 1-1 con l'Empoli che raggiunge l'Udinese e Lecce che va a 17 punti.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 38, Juventus 36, Milan 29, Bologna 25, Roma 25, Fiorentina 24, Napoli 24, Atalanta 23, Lazio 21, Monza 21, Torino 20, Frosinone 19, Lecce 17, Genoa 15, Sassuolo 15, Udinese 12, Empoli 12, Verona 11, Cagliari 10, Salernitana 8.