Zazzaroni: "Per la Fiorentina un dolore dietro l'altro. Commisso presidente delle opportunità negate, avrebbe messo mezzo miliardo sullo stadio"
Un commento via social sulla scomparsa di Rocco Commisso da parte del direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni che ha spostato l'attenzione sulla sua gestione della Fiorentina:
"È morto Rocco Commisso. Aveva 76 anni. Per la Fiorentina un dolore dietro l'altro. Attraverso il calcio - si era interessato al Milan prima di prendere la Fiorentina - Commisso aveva cercato di restituire alla sua Italia una parte di quello che l'Italia gli aveva dato e anche negato.
Uomo di cultura, intuizioni e coraggio, in America era diventato ricchissimo. La Viola era il suo "guardate cosa sono diventato nel Paese delle opportunità". Che l'Italia ritrovata non ha saputo o voluto offrirgli. Penso ad esempio allo stadio nuovo per il quale era disposto a mettere mezzo miliardo".