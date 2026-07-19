Le due trattative in stallo nella retroguardia della Fiorentina. E Paratici aspetta notizie da Torino

Gli ultimi aggiornamenti in uscita dalla Fiorentina riguardavano due difensori: La Nazione torna su queste trattative.

I due in stallo

Due uscite più corpose per iniziare a rientrare delle spese di questo mercato così attivo in entrata: c'è Moreno, seguito con attenzione dal Wrexham, col club che ha trovato l'accordo con la Fiorentina - 8.5mln + 50% della rivendita - ma che non ha convinto del tutto il centrale; occhio anche a Valentini, per il quale la Fiorentina ha accettato i 3.5mln offerti dal Gremio. C'è però un po' di distanza contrattuale tra l'offerta brasiliana e la richiesta dell'ex Boca Juniors.

Paratici aspetta

Ufficiale invece la cessione di Alessandro Bianco, che si unisce al Modena per 1 milione di euro e il 50% sulla rivendita, ma non può bastare. Anche per questo, Paratici attende un'offerta migliore da parte del Torino per Fortini, che piace ai granata: serviranno almeno 7 milioni e, di nuovo, una corposa percentuale sulla rivendita.