E ora, cari Moreno e Valentini, c'è bisogno di voi: Wrexham in attesa e col Gremio manca ancora la quadra-ingaggio

Sta facendo fuochi d'artificio sul mercato in entrata Fabio Paratici, che però ora dovrà essere altrettanto efficace anche nel piazzare i tanti esuberi in rosa: ieri è stata la volta dell'addio di Robin Gosens, da cui la Fiorentina racimolerà un paio di milioni. A breve toccherà a Richardson, che tornerà in Francia in prestito, ma la vera differenza stavolta potrebbero farla Matias Moreno e Nicolas Valentini.

Finalmente è il loro momento

La Fiorentina li ha presi per pochi spiccioli complessivi dall'Argentina (Valentini a zero) senza mai aver bene idea di cosa farsene: per l'ex Boca addirittura zero minuti, per Moreno qualche apparizione appena prima del prestito al Levante. Sono loro i principali candidati a portare soldi alla Fiorentina, scrive La Nazione: su Moreno il Wrexham è ancora in attesa di una risposta mentre per Valentini è questione d'ingaggio con il Gremio: ballano 12-13 milioni in totale, cifre che darebbero ossigeno e slancio anche al resto del mercato in entrata.