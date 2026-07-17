Valentini, non c'è (ancora) l'accordo con il Grêmio: trattativa ancora in piedi, ma difficilissima

Tra i tanti esuberi che campeggiano in casa Fiorentina c'è Nicolas Valentini. Acquistato a gennaio 2025, il difensore argentino ha trascorso (quasi interamente) il proprio tempo sotto contratto coi viola in prestito al Verona. E quest'estate non rientra nei piani di Grosso.

Valentini-Grêmio, l'affare salta?

Sembrava già definita la sua cessione, direzione Grêmio come potenziale sostituto del partente Viery. Ma la trattativa, per quanto resti in piedi, si complica terribilmente. Come riporta Gaucha Esportes, le richieste economiche di Valentini sono eccessive per il club brasiliano in quanto a ingaggio.

Un'intesa difficilissima da trovare

Si può ancora intavolare un prestito con diritto di riscatto, ma il Grêmio avrebbe deciso di interrompere momentaneamente la trattativa e di cercare profili meno costosi. L'obiettivo dichiarato del club è abbassare il monte ingaggi. I rapporti con la Fiorentina restano comunque buoni.