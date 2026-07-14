Continuano le uscite in casa Fiorentina: una coppia di difensori pronta a salutare Firenze

Altre due uscite per la Fiorentina: come riporta Gianluca Di Marzio, una coppia di centrali sta per lasciare Firenze.

Verso il Galles

Il primo è Matias Moreno, vicino al Wrexham: per lui pronti 8.5mln per il cartellino, più il 50% sulla futura rivendita. Sembrava esserci anche il River sulle sue tracce, così come il Gremio, che si è consolato… con un altro difensore viola!

E anche Valentini

Infatti, anche Nicolas Valentini è sul piede di partenza: per lui è pronto il trasferimento proprio ai brasiliani del Gremio che, rimasto orfano di Viery, ha guardato proprio in casa viola per trovare il sostituto. Operazione da 3.5mln circa.