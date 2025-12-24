Un anno di “Hangover Viola”: la nostra trasmissione in diretta torna mercoledì 14 gennaio

Il 2025 è stato un anno importante per Fiorentinanews in quanto ha visto la nascita di “Hangover Viola”, la trasmissione realizzata dalla nostra redazione che ogni mercoledì va in onda in diretta sui nostri canali YouTube, Facebook e Instagram. Da gennaio ad oggi abbiamo realizzato 46 puntate in cui abbiamo affrontato tantissimi argomenti, accolto ospiti importanti, commentato a caldo vigilie e post partita.

Nel ringraziarvi per averci dato fiducia e averci seguito durante tutto l’anno, che fosse in diretta o rivedendo la puntata su YouTube, cogliamo l’occasione per augurarvi buone feste e comunicarvi che “Hangover Viola” tornerà mercoledì 14 gennaio, rigorosamente in diretta alle 21,45. Nel frattempo, vi lasciamo il link del nostro canale YouTube qualora voleste iscrivervi: non costa nulla e, per noi, sarebbe un gesto molto importante.

Iscriviti al nostro canale YouTube