Novanta minuti in campo per Dragusin, ma la linea difensiva della Romania non è impeccabile e ad avere la meglio è la Svezia

Si è giocata stasera anche la prima partita di Nations League della Romania, che in casa della Svezia ha incassato una sconfitta per 2-1.

Il ruolo di Dragusin

Il difensore della Fiorentina Radu Dragusin ha giocato titolare con la sua Romania per tutta la partita ricoprendo il ruolo di centrale nella difesa a tre, ma la Svezia ha complicato spesso i piani di tutta la retroguardia avversaria, soprattutto nel primo tempo.

La spunta la Svezia

Succede tutto nel primo tempo. Ad aprire le marcature per la Svezia è stato Isak con una conclusione calciata dalla destra dell'area. La Romania ha trovato il momentaneo pareggio con Man, poi Gyökeres dopo una respinta corta del portiere Radu sigla il 2-1 spedendo il pallone sotto la traversa, con la difesa della Romania tutt'altro che impeccabile anche in questa circostanza. La prossima partita della Romania sarà lunedì a Bucarest contro la Bosnia.