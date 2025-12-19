Non solo Giuntoli: per il ruolo di nuovo direttore sportivo la Fiorentina pensa a un altro ex Juventus

La Fiorentina, o almeno così sembra, è alla ricerca di un nuovo dirigente. Un profilo esperto, qualcuno che possa intervenire in maniera netta utilizzando il mercato di gennaio come ancora di salvezza per una squadra che, al momento, sembra indirizzata verso la Serie B. Capire prima di tutto chi non ha più le motivazioni per rimanere e poi prendere calciatori funzionali, professionisti veri, pronti a mettersi l'elmetto e lottare per un obiettivo che sembra sempre più difficile da raggiungere.

Un nuovo candidato

Il nome di Giuntoli è quello più in voga in questi giorni, ma potrebbe esserci un altro candidato forte alla direzione sportiva della Fiorentina. Come rivelato da Lady Radio, infatti, il club viola avrebbe sondato la pista che porta a Fabio Paratici. Ex storico dirigente della Juventus, attualmente lavora al Tottenham dov'è tornato proprio quest'anno dopo la squalifica.