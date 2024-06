La Fiorentina non molla per Zaniolo, che resta un obiettivo viola. Si cerca una strada diversa da quella dell'Atalanta

Uno degli obiettivi di mercato della Fiorentina è Nicolò Zaniolo. Il trequartista ex Roma è in procinto di lasciare il Galatasaray e gradirebbe fortemente un ritorno in Italia. In pole c'è l'Atalanta, che ha già contattato il club turco, ma la Viola non molla l'obiettivo.

La Fiorentina non molla Zaniolo

Come riporta Gianluca di Marzio, c'è l'offerta della Fiorentina, che non vuole mollare l'obiettivo Zaniolo. Proposto un prestito con obbligo di riscatto legato ad alcune condizioni, diverse da quelle dell'Atalanta, che sarebbero inserite nel contratto.