Quelle attuali sono ore caldissime per quanto riguarda il futuro di Nicolò Zaniolo. Ed entro questa settimana potrebbe arrivare qualche novità in più per quanto riguarda la sua squadra della prossima stagione, come scrive Tuttomercatoweb.com, posta la volontà di fare ritorno in Italia del calciatore come potete leggere qui.

In settimana l'Atalanta è pronta ad accelerare per Zaniolo

Atalanta e Fiorentina sono ad oggi le due squadre maggiormente interessate al classe '99 ligure. La settimana da poco cominciata potrebbe portare ad importanti passi in avanti, in un senso e nell'altro. E le ultimissime parlano di un appuntamento nella giornata di domani fra l'Atalanta, il Galatasaray e l'entourage del calciatore per provare a trovare una quadra che possa soddisfare tutti.

L'offerta dei bergamaschi al Galatasaray

L'idea della Dea è quella di mettere sul piatto una proposta per il prestito oneroso a cui aggiungere 15 milioni per il riscatto al termine della stagione. Il club turco non ha ancora fatto capire la propria posizione in merito alle richieste economiche, ma l'aumento del pressing dell'Atalanta potrebbe come detto dare una scossa alla situazione.