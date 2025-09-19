L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato a Sky Sport di diverse tematiche di casa viola in vista della partita di domenica al Franchi contro il Como.

Prima vittoria

“Si lavora sulla testa sempre, ma non solo. La testa al momento è la cosa più importante. Contro il Napoli non siamo stati né impattanti né performanti come volevamo. Contro il Como vogliamo fare una bella partita e trovare la prima vittoria”.

Dagli allenamenti al match

“Quello che vedo in allenamento mi piace, è positivo. Sono sicuro che prima o poi lavoreremo i frutti del nostro lavoro. Certo, meglio prima che dopo, ma già da domenica vorrei vedere la Fiorentina performare. Aiutare Kean? Dobbiamo sviluppare più il gioco offensivo. Lui un paio di occasioni, anche clamorose, le ha avute. Ma dobbiamo essere più compatti ed efficaci dentro la partita. Ci abbiamo lavorato e vogliamo miglioramenti.

Capitolo Kean

"Kean si sblocca a fine ottobre? Beh, se me lo dicevate prima, stavo più tranquillo. Dobbiamo muovere più la palla e creare più occasioni in avanti. Il Como è una squadra evoluta, ben allenata, con giocatori tecnici che creano difficoltà a tutti. Ci metteranno in difficoltà, ma abbiamo le nostre qualità da mettere in campo. Non siamo nelle condizioni di pensare a più impegni insieme".