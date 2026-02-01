Che intrigo per Rugani! Il giocatore vuole la Lazio, che però non sembra chiudere. In arrivo un nuovo tentativo viola
L'esperto di mercato Alfredo Pedullà, attraverso un post sul proprio profilo X, ha rivelato ulteriori dettagli sulla trattativa fra il difensore della Juventus Daniele Rugani e la Fiorentina.
La volontà del calciatore
Secondo quanto riporta Pedullà, Nella notte la Fiorentina ha fatto un altro tentativo per Rugani. Il difensore bianconero però lascerebbe la Juventus solo per la Lazio.
Emergenza difesa
I biancocelesti erano in procinto di affondare il colpo per il centrale della Juventus, ma l'ennessimo dietrofront nella cessione di Romagnoli ha fatto saltare l'approdo del bianconero nella capitale. Secondo l'esperto di mercato la Fiorentina potrebbe cogliere la palla al balzo, riprendendo la sua opera di convincimento del giocatore.
