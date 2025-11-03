E per il post Pioli spunta un nuovo nome. Un ex Empoli si affaccia all'orizzonte

È ormai sempre più vicina la conclusione della storia di Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina. Il club sta aspettando di trovare le modalità per separarsi con l’ex Milan, con il rapporto tra le due parti che è da considerarsi chiuso.

La situazione odierna

La società, che si è ritrovata tutta al Viola Park dopo la sconfitta contro il Lecce, sta lavorando per cercare una soluzione. Nella giornata di oggi, 3 novembre, l’allenamento di scarico è stato diretto da Pioli e il suo staff. Nonostante ciò la situazione resta in sospeso, con le parti che non hanno ancora trovato un accordo. Nel caso in cui le parti non trovassero un punto d’incontro per la separazione, la Fiorentina dovrebbe optare per l’esonero.

Il post Pioli: spunta D’Aversa

Gianluca Di Marzio afferma che nella lista dei possibili sostituti di Stefano Pioli c’è anche il nome di Roberto D’Aversa. Quest’ultimo è svincolato dopo l’esperienza sulla panchina dell’Empoli.

È bene sottolineare che Pioli, per il momento, è ancora l’allenatore della Fiorentina. Le parti, infatti, non hanno trovato l’accordo per la separazione. I viola non vogliono farsi trovare impreparati e, in attesa degli sviluppi con Pioli, sondano diversi profili.