La probabile formazione della Fiorentina: Italiano è pronto a confermare i giocatori che hanno surclassato la Lazio, con una sola eccezione

Per la gara in casa del Torino il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano è orientato a confermare quasi tutto l'undici titolare visto nella vittoria contro la Lazio e lo stesso schieramento tattico.

L'undici che potrebbe partire titolare

In porta ci sarà infatti Terracciano, mentre al centro della difesa va verso la conferma la coppia formata Milenkovic e Ranieri, anche per via dell'assenza forzata di Martinez Quarta. Sulle corsie esterne ci saranno Biraghi e Kayode. A centrocampo agiranno Arthur e Bonaventura, mentre in attacco è pronto Ikone, che potrebbe giocare al posto di Sottil. L'esterno, che contro i biancocelesti non era andato in campo, andrebbe a completare la linea sulla trequarti con Beltran e Gonzalez. Per il ruolo di unica punta Belotti è pronto a sfidare la sua ex squadra.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Ikone, Beltran, Gonzalez; Belotti.