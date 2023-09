Verso la Fiorentina, scoppia il caso su Gasperini. Un altro ex Atalanta si unisce a Maehle: “Tutto vero. Presto la gente saprà i fatti”

L'Atalanta si prepara in vista del match contro la Fiorentina, in programma domenica 17, ma intorno all'allenatore Gian Piero Gasperini è scoppiato un caso. Joakim Maehle, terzino del Wolfsburg ed ex nerazzurro, ha raccontato ieri in un'intervista di alcuni modi di fare del tecnico piemontese non molto piacevoli, da lui definiti “dittatoriali”. Le forti parole del danese hanno già trovato conferma.

Lo sottolinea Merih Demiral, anche lui ex Atalanta ora in forza all'Al-Ahli, in Arabia. Il turco ha risposto all'intervista di Maehle su Twitter dicendo: “Tutto vero. Presto la gente saprà i fatti, aspettate l'intervista”.