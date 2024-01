Italiano sbatte contro una dirigenza 'sorda e traccheggiante': il grande apprezzamento per Gudmunsson ma il Genoa spara alto

Analisi piuttosto approfondita da parte di Tuttosport sul momento della Fiorentina, sempre quarta in campionato e in corsa in altre due coppe, ma con la sensazione da serbatoio quasi vuoto. Si parla anche del rapporto tra un Italiano a scadenza (con opzione al 2025 da esercitare) e una dirigenza ‘sorda e traccheggiante’ sul mercato.

Per quanto riguarda i nomi, uno dei più apprezzati dal tecnico è Albert Gudmunsson, gran protagonista nel Genoa ma anche costosissimo, ben più di Vargas. Discorso simile anche per Laurienté.