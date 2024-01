Alibi finiti, Vargas a Firenze anche se in ritardo: la Fiorentina ci mette altri due milioncini per convincere l'Augsburg

Un mercato in ritardo e adesso…

Prima l'attesa nell'ultimo colpo di coda della rosa, poi quella per chissà quale calo dei prezzi, poi la Supercoppa: ora la Fiorentina ha di fronte a sé ben dieci giorni di vuoto. Un piccolo break che può lasciare finalmente spazio a un mercato già in ritardo, come sottolineato dal Corriere dello Sport-Stadio.

Scatta l'ora di Vargas?

In particolare può essere davvero l'ora di Ruben Vargas, esterno svizzero dell'Augsburg, che la società viola proverà a portare a casa alzando di un paio di milioni la prima offerta da 5, per avvicinare gli 8 chiesti dai tedeschi. Sarà lui a prendere il posto di Brekalo e a questo punto non c'è alcun alibi che freni l'accelerata decisiva.