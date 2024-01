Spunta una nuova suggestione di mercato per la Fiorentina: contatti per Brian Rodriguez

Nuovo nome dal Messico per la Fiorentina?

Spunta una nuova pista di mercato per la Fiorentina. Secondo quanto riferito da El Ojeador e altri media uruguaiani, il club viola avrebbe chiesto informazioni per Brian Rodríguez, esterno sinistro del Club América.

Presunto incontro tra l'agente e la dirigenza viola

A rafforzare questa ipotesi sono delle indiscrezioni che circolano riguardo ad un incontro avvenuto oggi tra il dt viola Nicolas Burdisso e l'agente dell'attaccante 23enne, Edgardo Lasalvia. Da ricordare che il procuratore in questione gestisce gli interessi di altri interessanti giocatori, come Darwin Nunez, Facundo Torres e Agustin Alvarez Martinez, cercato in passato dalla Fiorentina e in forza attualmente al Sassuolo. Tutti i nomi interessanti, ma resta da capire soprattutto quanto possa essere concreta la trattativa da parte del club viola per Brian Rodríguez.