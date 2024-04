Protagonista in campo Rolando Mandragora in zona mista ha parlato così:

"E’ stata una partita tosta, molto difficile ma abbiamo fatto una grandissima prestazione, l’abbiamo tenuti nella loro area per tutta la partita. Siamo molto felici e ci godiamo questo risultato. Siamo felici perché all'andata è stata la stessa partita, purtroppo non avevamo capitalizzato. Questa vittoria ha un sapore speciale perché oggi c'era la famiglia di Joe e volevamo a tutti i costi questa vittoria. E anche per i ragazzi della curva che ci stanno sempre vicino.

Il saluto finale? Hanno risposto tutti alla grande, volevamo passare il turno, ci siamo riusciti ma ora abbiamo poco tempo per festeggiare. Ci aspetta un finale di stagione importante e vogliamo renderlo speciale.

La sforbiciata? Non so cosa avrei potuto combinare se fosse entrata. E' stata una bella giocata ma sono molto più contento per la vittoria".