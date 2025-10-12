Anche Enzo Maresca, allenatore del Chelsea, è intervenuto sul palco del Festival dello Sport di Trento tornando sulla Conference League vinta dai suoi, competizione ben nota anche alla Fiorentina.

Il commento di Maresca

Il Chelsea ha sollevato il trofeo dopo aver battuto in finale il Betis, che a sua volta aveva eliminato proprio la Fiorentina in semifinale. E Maresca ha svelato: “In quel momento la Conference League era l'unica competizione che potevamo vincere, così ho convinto i miei giocatori che fosse la coppa più importante del mondo. Così abbiamo vinto due titoli in due mesi”.

Quattro anni di Conference

Un tema ricorrente nella piazza fiorentina, che ha vissuto per 4 anni consecutivi la Conference League senza ancora riuscire a vincerla, è quello di fare un salto di qualità e guardare oltre questa competizione. Auspicando che quella corrente sia l'ultima edizione che vede la Fiorentina coinvolta.