Polverosi: "Da Pioli a Vanoli non è cambiato niente, sono senza dignità. Giocatori in campo a Reggio come fossero in una spa"
La Fiorentina è reduce dalla pesante sconfitta contro il Sassuolo ed è all'ultimo posto della classifica in Serie A. Inoltre continua ad essere senza vittorie in campionato ormai da 14 giornate.
“Non è cambiato niente”
Il passaggio di consegne in panchina, per il momento non è servito per cambiare la situazione: “Da Pioli a Vanoli non è cambiato niente - scrive sul Corriere dello Sport-Stadio il giornalista Alberto Polverosi - Encefalogramma piatto, elettrocardiogramma piatto. Senza testa e senza cuore. E senza dignità”.
“Come se fossero alla spa”
E anche: “A Bergamo i giocatori hanno invocato il sostegno dei tifosi, ce n’erano quattromila a Reggio Emilia, e loro sono stati in campo come se fossero in una spa”.
