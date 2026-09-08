Le sfortunate panchine dei campioni del Mondo 2006. Grosso raggiunge Gattuso per numero di esoneri, ma anche gli altri...
Fabio Grosso. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
L'ultimo Mondiale vinto dall'Italia risale al 2006, quando Fabio Cannavaro alzò al cielo di Berlino la Coppa del Mondo. Una squadra di campioni, quella guidata da Marcello Lippi, che non è però riuscita a replicare la grande carriera in panchina.
Grosso in cima alla lista
Flashscore ha stilato la classifica (e la formazione) degli esoneri dei campioni del Mondo del 2006 in questi anni. Con la cacciata dalla Fiorentina, Grosso raggiunge Gattuso (altro ex viola per pochissimo) a quota 5 esoneri in carriera.
La sfortunata classifica
Seguono Cannavaro, Oddo, Camoranesi, Amelia e tanti altri protagonisti di quello splendido Mondiale, ma che in panchina non sono poi così fortunati.
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