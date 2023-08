Amrabat non partirà per la Sela Cup: ecco il motivo della sua mancata convocazione

Nella lista dei convocati della Fiorentina per la Sela Cup in Inghilterra, spicca tra gli altri l'assenza di Sofyan Amrabat. Il centrocampista è certamente in uscita, ma non sarebbe questo il motivo della sua mancata partenza per il torneo amichevole. Da quanto filtra, infatti, Amrabat avrebbe accusato un fastidio al piede dopo la partita con il Grosseto, di cui è stato protagonista nel secondo tempo.

Per quanto riguarda gli altri infortunati si prospetta un allungamento dei tempi di recupero per Barak, le cui condizioni verranno valutate a fine agosto. Sottil e Distefano continuano a lavorare in forma individuale, mentre Pierozzi sta svolgendo la riabilitazione post ricovero.