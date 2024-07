Amoruso: "Tessmann giocatore pazzesco, mi stupisce che nessuno lo cerchi. Valentini? Deve arrivare subito"

L'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno Toscana delle ultime vicende di casa viola: “Per la difesa i nomi di Ogbonna e Rugani non mi scaldano, anche perché per giocare a tre serve gente che sappia impostare. Andrebbe bene anche un profilo d'esperienza, mentre i giovani al momento li lascerei perdere. Valentini? Bel prospetto, ma deve arrivare adesso perché a gennaio sarà già tardi”.

“Perché nessuno cerca Tessmann?”

Poi su Tessmann ha aggiunto: “Giocatore di un'altra categoria, è il classico centrocampista box to box, mi piace un sacco. Mi stupisce piuttosto che non lo stiano cercando altri club. Ritardo sul mercato? Ci sono squadre più indietro della Fiorentina, sono convinto che i dirigenti viola abbiano in mente qualcosa”.