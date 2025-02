Luigi Sacchetti, ex calciatore di Fiorentina e Verona e Campione d’Italia con la squadra scaligera, è intervenuto a Radio Bruno in vista della prossima sfida tra le due squadre in terra veneta.

‘Folorunsho è un interno di centrocampo’

“Non ho capito perchè dare via gli esterni sul mercato per poi far giocare esterno Beltran, una seconda punta trequarti, oppure Folorunsho, che a Verona ha fatto un grandissimo campionato da interno di centrocampo o trequartista. Zaniolo è un grande incompiuto, ha grandi potenzialità ma serve una squadra che giochi per lui e non so se la Fiorentina possa permetterselo”.

"Il mio cuore è viola"

“Comuzzo mi sembrava il giovane italiano più emergente e ora si ritrova a non giocare. Non vorrei essere in Palladino in questo momento. Hellas o Viola? Il mio cuore batte per la Fiorentina, il mio primo amore e la squadra in cui sono cresciuto e mi sono affermato. Anche mia moglie è fiorentina”.