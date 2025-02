Il direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi ha parlato a Radio Kiss Kiss, soffermandosi anche sulla vittoria ottenuta dai lariani contro la Fiorentina allo stadio Franchi domenica scorsa. Di seguito le parole del dirigente della squadra lombarda.

“Il motivo d’orgoglio più grande è che non ci snaturiamo mai, piuttosto speriamo sempre di dominare il gioco e fare una grande fase di possesso, e questo anche quando le cose non vanno come vorremmo. Siamo in un ottimo momento e credo che quella contro la Fiorentina sia stata una grande vittoria”.