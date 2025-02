L'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno, mostrando varie perplessità sul momento della squadra di Palladino e sulle scelte del tecnico viola.

‘La bravura di un allenatore si vede quando deve sopperire alle mancanze, sennò…’

“Palladino è in grande confusione. Col Como doveva sostituire un solo calciatore, Kean, e non si è mai visto che per far questo si mettono fuori ruolo così tanti calciatori e si cambia modulo di gioco. Il rendimento che si ottiene da tanti calciatori è inferiori. Sono stati mandati via esterni come Ikone e Sottil e domenica scorsa è stato schierato un modulo con due esterni che però non lo sono. Abbiamo visto Folorunsho fare l’esterno alto a destra, penalizzando anche Dodô… Bisogna saper sopperire alle mancanze senza complicarsi la vita, è lì che si vede la bravura di un tecnico, sennò chiunque può fare l’allenatore in Serie A. Il Como gioca un bel calcio, ma ha preso gol ovunque. La sconfitta l’avevo preannunciata alla lettura delle formazioni, purtroppo”.

‘I calciatori viola chiedono a Palladino cosa fare, impensabile dopo così tante partite’

“Ci sono video in cui i calciatori si avvicinano alla panchina e chiedono all’allenatore cosa devono fare, una cosa impensabile dopo 25 partite. La gara andava preparata benissimo, molto più di tante altre, dato che mancava il terminale offensivo che ha risolto i problemi della stagione finora. La Fiorentina però doveva fare molto meglio già da tante gare prima di quella del Como. Le parole di Pradè? Ognuno deve dare conto a chi comanda, ed in base al lavoro che si fa, ci si aspettano certi risultati. Non si può certo dire che la Fiorentina abbia fatto un mercato scarso".