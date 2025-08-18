Corriere dello Sport-Stadio: Commisso in azione per due colpi
Ampio spazio alle vicende del mercato di casa viola sull'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio.
In copertina il Corriere dello Sport-Stadio intitola a tutta pagina: “Viola, due colpi” e poi “Piccoli, sprit con Ioannidis, poi il vice-Dodo”. Il quotidiano continua scrivendo: “Rocco in azione. Un centravanti e un esterno: stretta finale”.
Nelle pagine interne il corriere riprende i temi trattati in prima pagina scrivendo “Fiorentina, due rinforzi allo sprint”. Di spalla occhio invece alle possibili uscite: “Nuovi contatti con il Flamengo per Beltran”. In taglio basso focus sulla possibile formazione per la sfida al Polyssia “Prove di Conference: Dzeko in dubbio, si pensa al 3-5-2”.
