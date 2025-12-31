Il Cagliari bussa al Venezia per Nicolussi Caviglia: c'è l'offerta per il centrocampista della Fiorentina

Come riferisce Lady Radio in questi minuti, il Cagliari si è rivolto al Venezia per rilevare dalla prossima sessione di mercato il centrocampista Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista oggi in prestito alla Fiorentina.

L'offerta

Prestito oneroso da 500.000 euro per diritto di riscatto tra i 4 e i 5 milioni, inferiore a quella della Fiorentina. Il classe 2000 è stato in prestito dalla società viola per 1 milione di euro, con obbligo di riscatto condizionato alle presenze da 8 milioni, che non si realizzerà.

Il calciatore in partenza

Nicolussi è in uscita, chiuso a centrocampo e protagonista di un inserimento in viola deludente e ampiamente sotto le aspettative. Il passaggio in Sardegna sembra essere una soluzione in grado di accontentare tutti.