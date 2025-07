Questo pomeriggio il giornalista di Spormediaset Bruno Longhi, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha avuto modo di tornare a parlare dell'ex allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino.

“Valutando la situazione dal di fuori, che è l’unica cosa che ci resta da fare visto che Palladino non ha dato la sua versione dopo le dimissioni, è chiaro che sulla carta possa essersi comportato un po’ male verso il club e di aver fatto un vero e proprio autogol. Ha rinunciato ad un importante club come la Fiorentina e oltretutto è rimasto senza squadra. Evidentemente se lo ha fatto lo ha fatto a ragion veduta, con dei reali motivi personali”.

“Scelta complicata la sua. Evidentemente alla Fiorentina si era creata una situazione che non lo aiutava”

Ha anche aggiunto: “Probabilmente erano venute a crearsi delle situazioni in casa viola che non lo mettevano nelle condizioni di lavorare bene e al meglio, ma finche non sarà lui ad esprimersi e a raccontare i reali motivi per cui ha scelto di separarsi dalla Fiorentina noi possiamo valutare la cosa soltanto superficialmente. Se se n’è andato senza avere una squadra alle spalle che lo potesse ospitare, evidentemente avrà fatto bene i suoi suoi calco".