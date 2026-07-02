La Gazzetta dello Sport: La Fiorentina alza il pressing
Questa mattina, in edicola, all'interno dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport potete trovare un approfondimento sulla Fiorentina a pagina 28, dedicato al calciomercato.
La Fiorentina su Thorstvedt
In fondo alla pagina, nel trafiletto in basso, il titolo recita: “La Fiorentina alza il pressing per Thorstvedt. Si cerca l'intesa col Sassuolo”.
L'articolo della Gazzetta
Un estratto dell'articolo: “Nel giro di tre o quattro giorni sarà tutto più chiaro. Sono queste le tempistiche per capire il futuro di Kristian Thorstvedt, obiettivo di mercato della Fiorentina…”.
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