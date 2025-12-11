Moretto: "La Fiorentina a gennaio ne vuole cambiare parecchi, ma fra questi non c'è Kean. Dzeko invece..."

Il noto esperto di mercato Matteo Moretto ha parlato sul canale Youtube di Fabrizio Romano facendo il punto sulla situazione dell'attaccante della Fiorentina, Edin Dzeko: “È arrivato solo in estate alla Fiorentina ma sta vivendo un momento complicato a livello sportivo, ultima in classifica. Serve una scossa”.

“La Fiorentina a gennaio vuole cambiare faccia”

“A gennaio mi aspetto diversi movimenti di mercato soprattutto in uscita e poi in entrata. La Fiorentina vuole cambiare faccia e quindi volti. Dzeko può lasciare il club a gennaio, ma non solo”.

E su Kean…

“In tanti potrebbero salutare. Fra questi non c'è tuttavia Moise Kean, ritenuto fondamentale dalla società. L'idea è quella di farlo restare almeno fino a giugno”.