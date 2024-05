Non uno ma addirittura due centravanti della Fiorentina si svegliano nella serata di coppa e permettono di affrontare il ritorno con un gol di vantaggio. Resta, tuttavia, la rabbia per l’ennesimo gol preso davvero a bischero.

In contropiede nonostante la superiorità numerica. Inconcepibile per una squadra che vuole vincere qualcosa. Un errore che si ripete in fotocopia in tante, troppe, partite e che fa veramente girare le palle più di qualto i viola facciano girare il pallone. Partita recuperata nei minuti finali ma occasione sprecata di assicurarsi la finale già da stasera.

Biraghi – 5,5 – Allarga l”ala” in area e viene impallinato come un fagiano

Sottil – 7 – Quattro minuti e concede il bis del gol al Sassuolo sotto gli occhi del babbo. E’ in palla ma si fa male a una spalla ed esce

Belotti – 7 – Sembra la solita giornata nella quale non raccatta pallino… o pallone. Invece, all’improvviso, lo spirito del centravanti si impossessa del suo corpo: avvitamento e palla nell’angolo basso.

Per leggere tutte le altre pagelle di Fiorentina-Club Brugge su Viola, Amore e Fantasia CLICCA QUI