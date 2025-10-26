"Se andiamo in B, vi facciamo un cu** così!". La Fiesole perde le staffe a metà ripresa, squadra nel mirino

Ce n'è un po' per tutti durante questo secondo tempo, con la Fiorentina al momento sotto per 2-1 e che poco fa era capitolata sotto la rete dello 0-3 ad opera di Dallinga (poi annullata dal Var per fuorigioco): solito Pradè nel mirino ma anche l'intero gruppo squadra. La Curva Fiesole ha intonato un coro che purtroppo si udiva nella fase finale dell'era Della Valle, quando la Fiorentina sfiorò davvero la retrocessione: “Se andiamo in B, vi facciamo un culo così!”.

Siamo ad ottobre e appena all'ottava giornata ma il cuore del tifo ha giustamente perso le staffe, dando un segnale ben preciso alla rosa di Pioli, ancora esentato da questo trattamento.