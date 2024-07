Da obiettivo della Fiorentina alla Serie B. Nikolaou si presenta al Palermo: "Ho scelto il 43 per Barzagli"

In queste ore, con Milenkovic in uscita, tutta Firenze si sta scervellando per trovare l’ideale sostituto del serbo: adesso il centrale è veramente vicino a lasciare la Fiorentina, ad un passo dall’approdare in Premier League. Una situazione che avevamo già vissuto qualche anno fa, con il servo che era vicino a passare all’Inter. In quel periodo, uno dei nomi in cima alla lista della dirigenza gigliata era quello di Dimitris Nikolaou: un nome che fece storcere il naso a molti.

Ma che fine ha fatto il difensore dello Spezia. Questo pomeriggio è stato presentato dal suo nuovo club: il classe 1998 è un nuovo giocatore del Palermo. Queste alcune considerazioni espresse durante la conferenza stampa di presentazione: “Sono molto contento di essere al Palermo e sono venuto qua perché ho visto un progetto importante, una società che ha voglia di lavorare e ti dà tutto per fare bene. Con Dionisi abbiamo un buon rapporto, insieme abbiamo vinto il campionato a Empoli ed è un allenatore che ti fa migliorare. Darò tutto quello che ho per la maglia e ho scelto la 43 perché è stato il mio primo numero da bambino. È un numero importante a Palermo, l’aveva Barzagli”.

Ha poi concluso: “Tutti mi hanno parlato bene del Palermo, c’è grande entusiasmo e tifosi appassionati e poi c’è grande organizzazione e la società di mette in condizione di migliorare. Elia e Mateju erano contenti del mio trasferimento qui. Obiettivo? Fare bene con il Palermo e se poi arriva la nazionale ben venga. Voglio raggiungere i nostri obiettivi”.