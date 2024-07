Tre giocatori della Fiorentina sfruttano il giorno libero concesso da Palladino per concedersi una gita al mare - FOTO

Come già sottolineato in precedenza, dopo l’amichevole di ieri contro la Primavera di Daniele Galloppa, Raffaele Palladino ha concesso alla sua squadra un giorno di riposo: gli allenamenti riprenderanno infatti soltanto domani mattina, martedì 16 luglio. Svolta una settimana di preparazione, con doppie sessioni quotidiane, alle alte temperature del Viola Park, il nuovo allenatore ha concesso qualche ora di libertà per ricaricare le energie.

Una giornata al mare per affinare i movimenti..

Chi a casa con famiglia o compagna, e chi ha scelto di passare una giornata in compagnia al Mare. Stiamo parlando di Fabiano Parisi, Riccardo Sottil e Alessandro Bianco che quest’oggi hanno scelto di passare qualche ora assieme sul lido del Forte dei Marmi. I tre giocatori della Fiorentina hanno approfittato del tempo libero per passare un po’ di tempo insieme, e pranzare all’interno di uno dei tanti stabilimenti.

Questo la foto pubblicata dal titolare del Bagno Cesare: