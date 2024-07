Il sostituto di Milenkovic potrebbe essere un difensore dell'Udinese: Pozzo intanto fissa il prezzo e si augura una vera e propria asta

Ormai da qualche settimana la Fiorentina ha fatto trapelare che mai come in questa sessione di calciomercato Nikola Milenkovic è vicino a lasciare Firenze. Il suo ingaggio, il piu alto della rosa, è ritenuto eccessivo per le casse viola, e per questo negli ultimi giorni sono continuati i contatti con il Nottingham Forest: questione di pochi milioni ed il serbo si trasferirà in Premier League. Per questo motivo la dirigenza gigliata è da tempo alla ricerca del sostituto e, dopo il colpo Valentini, è decisa a rinfoltire il reparto difensivo di Palladino con almeno un altro profilo.

Il sostituto del serbo potrebbe arrivare dall'Udinese

E tra i tanti giocatori sondati c’è anche Jaka Bijol dell’Udinese. Come riportato da Il Messaggero Venero, è lui il nome in cima alla lista di Daniele Pradè. Lo sloveno ha fatto molto bene all’ultimo Europeo con la sua nazionale e adesso non costa poco. il presidente bianconero Pozzo ha di fatto fissato il prezzo del suo cartellino: si parte da una base d’asta di 17 milioni.

Lo sloveno piace a tanti club in tutta Europa: Pozzo spera di scatenare un'asta

L’Udinese infatti, visti i tanti sondaggi ricevuti negli ultimi mesi, spera di poter dare il via ad una vera e propria asta. In Italia piace Inter, Atalanta e Bologna, tutte società che giocheranno la prossima Champions League e che presumibilmente rappresenterebbero un vero e proprio ostacolo per la Fiorentina. Ma Bijol ha mercato anche all’estero: ci sono alcuni club di Premier League su di lui, mentre n Bundesliga Stuttgart e Wolfsburg che hanno chiesto ufficialmente al club bianconero la sua quotazione.