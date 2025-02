Burdisso ancora "svincolato": l'ex dirigente della Fiorentina avvistato in Italia. Aspetta solo la telefonata giusta

Ha lasciato la Fiorentina ormai da diverso tempo, ma ancora Nicolas Burdisso non ha trovato un altro club. L'ex direttore tecnico viola, però, è tornato in questi giorni in Italia.

Burdisso aspetta solo una telefonata

Nicolas Burdisso, ex direttore tecnico della Fiorentina

A Roma, in occasione della gara di ritorno tra i giallorossi e il Porto, l'ex dt gigliato è stato scovato in tribuna ad assistere al match. L’argentino aspetterebbe - secondo tuttomercatoweb.com- una chiamata dai Friedkin per tornare nella Capitale e lavorare in società.

La chiave si chiama Ranieri?

L'allenatore della Roma Claudio Ranieri

Sotto la gestione De Rossi c'erano stati dei segnali in questo senso, ma poi non vennero concretizzati. Adesso il futuro potrebbe tornare giallorosso per Burdisso che attualmente è libero e sarebbe pronto per una nuova società, forte anche dell’ottimo rapporto con Claudio Ranieri costruito ai tempi della militanza alla Roma di circa 15 anni fa.