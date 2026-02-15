​​

Fiocco rosa in casa Batistuta: il Re Leone diventa (ancora) nonno

Redazione /
Batistuta Fiorentina
Il saluto di Batistuta. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

La leggenda della Fiorentina Gabriel Omar Batistuta si prepara a diventare ancora nonno: Batigol ha infatti annunciato tramite i propri canali social la nascita della sua ultima nipotina.

Fiocco rosa

Nella foto si vede Lucas, figlio del Re Leone, che in passato ha anche vestito la maglia del Porta Romana, tenere in braccio la neonata Catalina. Nel post apparso sui profili social di Batistuta, infatti, campeggia la tenera foto del figlio con la nuova arrivata. La didascalia legge: “La più attesa è arrivata, la bambina della famiglia. Benvenuta Catalina”.

