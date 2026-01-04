I convocati della Cremonese: Nicola deve fare a meno di una pedina a centrocampo
Davide Nicola
Sono stati diramati i convocati della Cremonese in vista della trasferta contro la Fiorentina a Firenze. Sono infatti 25 i giocatori convocati da Nicola per la gara di oggi alle 15 al Franchi.
I convocati
PORTIERI: Audero, Silvestri, Nava
DIFENSORI: Baschirotto, Bianchetti, Ceccherini, Terracciano, Faye, Folino
CENTROCAMPISTI: Pezzella, Barbieri, Zerbin, Valoti, Floriani Mussolini, Vandeputte, Payero, Grassi, Bondo, Lordkipanidze
ATTACCANTI: Vardy, Johnsen, Moumbagna, Vazquez, Bonazzoli, Sanabria
Un assente
Nicola deve rinunciare a Michele Collocolo, centrocampista attualmente ai box per infortunio. Non ci sono altre sorprese.
