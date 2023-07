L'Italia U19 pronta a giocarsi l'Europeo contro il Portogallo: posto "in prima fila" per Kayode

Ore 21:00, altro giro, altra corsa, altra finale. Con la speranza che almeno questa vada diversamente dalla sequela di altre finali perse quest'anno da squadre italiane e nazionali varie. Sarà Italia-Portogallo l'ultimo atto dell'Europeo U19.

I ragazzi di mister Bollini sono pronti a giocarsi tutto per coronare un gran bel percorso fino a questo momento fatto a Malta. Ci sarà anche un giocatore della Fiorentina tra i titolari scelti dal CT azzurro: Michael Kayode, ormai veterano della fascia destra, potrebbe agire come ala d'attacco, componendo il tridente insieme a Esposito e Vignato. Panchina, invece, per l'altro viola Amatucci, pronto a subentrare a partita in corso. Ore 21:00, diretta su RAI 3.