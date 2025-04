La Nazione: La nuova tegola viola

Due le pagine dedicate alla Fiorentina, presenti stamani all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione.

Pagina 6

Anche qui si parla di De Gea: “Un Supereroe fra i pali David, parate e futuro Ha già portato 10 punti E ora il club lo binda”. Sottotitolo: “Opzione fino al 2026. Nel 201 De Gea valeva 70 milioni”.

Pagina 7

Qui leggiamo: “Gosens, la nuova tegola viola Da fastidio a infortunio vero Robin out causa ginocchio E il riscatto diventa un rebus". Sottotitolo: “Tempi incerti per il recupero. Se non ce la facesse potrebbe saltare l'obbligo contrattuale”.