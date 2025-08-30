La Uefa rende noti i calendari delle partite di Conference: dagli ospiti cechi alla trasferta svizzera, ecco le date che vedranno impegnate la Fiorentina
La Uefa ha reso note le date delle partite che vedranno la Fiorentina impegnata in Conference League: ecco quindi i sei appuntamenti che attendono i ragazzi di mister Pioli, da qui a dicembre.
La prima sarà in casa, contro il Sigma Olomouc, il 2 ottobre alle 21; a seguire una doppia trasferta, quella viennese contro il Rapid (23 ottobre, 18.45) e quella tedesca contro il Mainz (6 novembre, 18.45). Si torna a Firenze per un doppio appuntamento casalingo con l'AEK (27 novembre, 21.00) e Dynamo Kiev (11 dicembre, 18.45). Infine, la trasferta conclusiva di Losanna è prevista il 18 dicembre, alle 21.
