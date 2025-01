FOTO - Nell'ora di sconforto, nel ricordo di Massimiliano: con il Torino, lo striscione della Fiesole per 'Ciccio'

E' un momento delicatissimo quello che sta attraversando la Fiorentina, sul campo in particolare ma anche fuori. La società tentenna sul mercato e i tifosi chiedono a gran voce uno scossone per riprendere in mano la situazione. Palladino è in bilico e la Curva Fiesole (in Ferrovia quest'anno) gli ha fatto intendere che così non si può andare avanti. Bordata di fischi al cambio di Colpani al 90', reo di un'altra gara insufficiente, e ancor più fragorosi al triplice fischio, che ha decretato un pareggio amaro e per certi versi insulso.

Almeno la Fiesole non delude mai

Ma il cuore del tifo viola ha detto anche altro ieri al ‘Franchi’. Fiorentina-Torino era infatti la prima partita dalla morte di Ciccio, alias Massimiliano Mearini, storico leader del Gruppo Fiorenza, venuto a mancare a causa di un incidente stradale. Nel corso della partita di domenica, la Fiesole ha srotolato uno striscione che recitava: “Firenze e la Fiorentina la tua essenza, ora e per sempre Ciccio Fiorenza”. Un bel lenzuolo che anche l'ex portiere, e tifosissimo viola, Emiliano Viviano ha condiviso sui propri social:

L'omaggio a Ciccio Fiorenza