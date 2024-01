Gonzalez si candida (per uno spezzone). Dodô vede la fine del tunnel. Un sicuro indisponibile contro l'Inter

La Fiorentina sta preparando la sfida contro l'Inter. E lo sta facendo avendo in gruppo Nicolas Gonzalez. L'argentino si era già aggregato alla squadra nella trasferta in Arabia ma ora è davvero pronto almeno per giocare uno spezzone di gara (difficile che possa partire dall'inizio).

La fine del tunnel per Dodô

Comincia a vedere la fine del tunnel anche Dodô anche se sul brasiliano, e ci mancherebbe altro visto il tipo di infortunio che ha avuto e la lunghezza del suo processo di riabilitazione, c'è più cautela.

Gioca Parisi

Contro i nerazzurri ci sarà un sicuro indisponibile, vale a dire Cristiano Biraghi che è squalificato. Al suo posto ovviamente in rampa di lancio c'è Fabiano Parisi.