La tenue luce di Parisi nel buio di Belgrado

Ci sono tanti aspetti per poter valutare la partita della Fiorentina contro la Stella Rossa, ma il pesante rovescio resta. Così come resta, incomprensibile, l'atteggiamento iniziale della squadra: i primi 27 minuti sono una galleria degli orrori difficilmente spiegabile.

Però nel buio di Belgrado abbiamo potuto scorgere un tenue raggio di luce in Fabiano Parisi. La sua prestazione (è entrato all'inizio del secondo tempo) è stata discreta. Dopo essere stata presa di mira sulla propria sinistra, la squadra viola ha sofferto indubbiamente meno con l'ex Empoli che ha provato anche a dare un cambio di passo dalla sua parte.

Continua in un certo senso la sua onda lunga. Anche agli Europei Under 21, Parisi era stato uno dei pochi a salvarsi dal naufragio azzurro: segno che il ragazzo c'è e ha molte doti per poter fare bene.